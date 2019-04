Plädoyer für Europa

Henry Schramm steht weiterhin an der Spitze der Kulmbacher CSU. In ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthof Geuther haben sich die Mitglieder klar zu ihrem Vorsitzenden bekannt. Für das langjährige Vertrauen und die Unterstützung dankte Schramm der CSU-Familie. Die bevorstehenden Wahlen würden den Haupt- und Ehrenamtlichen viel abverlangen. "Unsere Demokratie und auch unsere Partei leben vom Mitmachen und vom Miteinander", sagte er.

Im Verlauf der weiteren Wahlen wurden Wolfram Brehm, Corinna Hörath und Peter Weith als stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende bestätigt. Die Kasse führt weiterhin Stefan Fechner, für das Schriftliche bleibt Patrick Kölbel verantwortlich. Thomas Ludewig wurde als Geschäftsführer bestätigt.

Weitere Mitglieder des Vorstands sind Peter Bastobbe, Hans-Christian Leuschner, Florian Ohnemüller, Kay-Tassilo Pauli, Alexander Schmidt, Peter Schmidt, Bernd Seebach, Reiner Weber und Annette Zietz.

Henry Schramm erinnerte an die Landtags - und Bezirkstagswahlen und ging auf die aktuelle Stadtpolitik ein. In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte er aber die Europawahl am 26. Mai: "Die Europäische Union ist das erfolgreichste Friedensprojekt, das es auf diesem Kontinent je gab. Seit über 70 Jahren leben wir ohne kriegerische Auseinandersetzungen in Freiheit und Wohlstand." Klar sei auch, dass es in Brüssel nicht immer perfekt laufe und bestimmt noch dicke Bretter gebohrt werden müssten. "Aber wenn das Chaos um den Brexit eines zeigt, dann wie vernünftig, wie zivilisiert, wie fortschrittlich die EU ist."

Ende Mai komme es darauf an, die Menschen zu mobilisieren, damit sie ihre Stimme für ein starkes Europa abgeben. "Wir entscheiden über die Zukunft unseres Kontinents. Es geht um die Frage, ob Populisten die Grundidee Europas erschüttern oder ob die Menschen Ja zu Europa sagen."

Mit dem Spitzenkandidaten Manfred Weber habe die CSU die historische Gelegenheit, dass erstmals ein Bayer Chef der Europäischen Kommission wird. Ein Amt, das die Chance biete, Europa in eine gute Zukunft zu führen, unterstrich Stadtverbandsvorsitzender Henry Schramm.

Nach den Neuwahlen zeichnete Henry Schramm treue Mitglieder aus. Werner Reißaus