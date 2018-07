Plädoyer für den Umweltschutz

Ein bisschen Lampenfieber





"Wasserballett" mit Strandleben





Beschallung in Kauf genommen



Wenn wir, jeder bei sich vor Ort oder als Entscheidungssträger in Gesellschaft und Politik, Umweltschutz praktizieren und bisher gemachte Fehler abstellen, tun wir das nicht nur für uns. Wir tun es vor allem für die nachfolgenden Generationen, für unsere Kinder und Kindeskinder. Deshalb hinterließ die Aufführung der Schulkinder beim Jahresabschlussfest des Adam-Riese-Hortes bei den Eltern auch nachdenkliche Mienen.Gleichwohl bereitete die kurzweilige und abwechslungsreiche Darbietung den jungen Akteuren wie den Zuschauern auch viel Freude. Ein bisschen Lampenfieber gehört dazu. Demzufolge konnten es die Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe sichtlich gar nicht mehr erwarten, dass es endlich losging.In den letzten Tagen und Wochen war das Stück geprobt worden. Die Mühen haben sich gelohnt, wie der gelungene Auftritt bewies. Anhand der mit Kostümen, Liedern und Choreografien thematisierten Elemente der Natur brachten die Jungen und Mädchen künstlerisch Mutter Erde ihre Zuneigung entgegen und appellierten zugleich an alle, es beim Schutz von Wasser, Erde, Luft nicht bei Lippenbekenntnissen zu belassen, sondern Sorgfalt walten zu lassen, Umweltverschmutzung und Ausbeutung der Natur einen Riegel vorzuschieben."Mit der Natur im Einklang leben, um die Probleme zu beheben", hieß es etwa an einer Stelle in einem Lied. Passend zu den verschiedenen Elementen hatten sich die Schulkinder in bunte Kostüme geworfen und brachten unterhaltsam quasi die Dankbarkeit für die Schätze der Natur zum Ausdruck.Die begeisterten Eltern der Schulkinder sahen etwa ein "Wasserballett" mit Strandleben, gezeigt von den Viertklässlern. Die Kinder der dritten Klasse ließen beim Thema "Wind" fröhlich Drachen steigen, und die Jungen und Mädchen der zweiten Jahrgangsstufe animierten die Eltern, kräftig einzustimmen beim lustigen Lied "Hörst du die Regenwürmer husten?". Letztgenannter Gesang war freilich dem Element "Erde" zugeschrieben.Fröhlicher Tanz und Gesang wechselte sich ab mit Einsätzen einer vierköpfigen Indianergruppe, von denen der von einer Viertklässlerin gespielte Häuptling dazu mahnte, die Fehler der Vergangenheit abzustellen und umzudenken, damit unser Planet noch lange in seiner Schönheit und Vielfalt erhalten bleibe."Lass die Sonne in dein Herz": Die als "Sonnenblumen" verkleideten Erstklässler tanzten ausgelassen auf dem Schulhof umher, begleitet vom rhythmischen Klatschen der Eltern, die den Hit der Gruppe "Wind" aus den 1980er Jahren natürlich kannten. "Kommt, kriecht aus eurem Schneckenhaus, wir ziehen in die Welt hinaus" sowie "Steht nicht abseits, schließt den Kreis, alle für einen, wie jeder weiß", lauteten Botschaften, die auf der künstlerisch-unterhaltsamen Schiene vermittelt wurden.Anja Kleine dankte im Namen des Adam-Riese-Hortes nach der Aufführung den Kindern: "Es hat schon bei der Vorbereitung Spaß gemacht, mit euch zu spielen, zu tanzen und auch zu lachen. Vielen Dank, liebe Kinder, das habt ihr wirklich toll gemacht", lobte sie. Ein kräftiger Applaus der Eltern und übrigen Zuschauer folgte als Bestätigung. Weiterhin erwähnte Kleine die großartige Unterstützung der Eltern während des Probens und dankte in diesem Zusammenhang für deren Verständnis, "dass die Hausaufgaben in den letzten Wochen deshalb vielleicht nicht ganz so picobello waren". In ihren Dank schloss sie die Nachbarn des Schulgeländes dafür ein, dass diese in dieser Zeit die zeitweise "recht kräftige Beschallung" in Kauf genommen hätten. Auch ohne den Elternbeirat wäre das Abschlussfest des Hortes nicht realisierbar gewesen.Lebensfreude und Verantwortungsbewusstsein - das sind beim Thema Umweltschutz keine Gegensätze, wie der Auftritt der Schulkinder beim Abschlussfest verdeutlichte, sondern zwei Seiten der selben Medaille. Und dieser sollten wir schon im Alltag (wieder) zu dem Glanz verhelfen, den Mutter Erde verdient.