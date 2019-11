Pkw zerkratzt, Zeugen gesucht

Eine 33-Jährige parkte am Dienstag, in der Zeit von 7.45 bis 15.30 Uhr, ihren schwarzen VW Tiguan in der Aschacher Straße in Bad Bocklet. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem bisher unbekannten Täter auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt, so dass ein Schaden von circa 2000 Euro entstand. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas beobachten konnten und Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol