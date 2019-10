Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Sonntag zwischen 4.30 und 21.30 Uhr einen Pkw, der am Melchior-Otto-Platz in Kronach geparkt war. Der Täter verbog die Scheibenwischer und nahm die Wischerblätter an sich. Weiterhin wurde die Motorhaube zerkratzt und mit den Schuhen traktiert. Dem Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. pol