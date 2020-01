Pkw verletzt Radfahrerin schwer

Schwer verletzt wurde am Dienstag um 19 Uhr eine 52-jährige Radfahrerin, als diese von einer 64-jährigen Autofahrerin in der Rosenauer Straße übersehen wurde. Wie die Polizeiinspektion berichtet, übersah die BMW-Fahrerin beim Linksabbiegen vom Dammweg in die Rosenauer Straße eine Radfahrerin, die zeitgleich von der Rosenauer Straße nach links in den Dammweg abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, und die Radfahrerin stürzte von ihrem Zweirad. Sie wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Der Sachschaden an Fahrzeug und Fahrrad liegt bei 2000 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen die Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung. red