Pkw und Bus streifen sich

Ein ortsauswärts fahrender Bus, in dem 50 Grundschüler saßen, und ein Opel, der ortseinwärts fuhr, streiften sich am Mittwoch, gegen 11.35 Uhr, in Poppenlauer in der Karl-Geiling-Straße. Am Opel wurde das linke Außenspiegelgehäuse beschädigt und am Omnibus zerbrach ein linker Fahrtrichtungsanzeiger und es entstand eine Delle im Kotflügel. Beide Fahrzeugführer gaben an, äußerst rechts gefahren zu sein. Es konnte kein eindeutiger Unfallverursacher gefunden werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 650 Euro. pol