Pkw und Bus stoßen zusammen

Ein Pkw und ein Bus mit Schulkindern an Bord sind am Montagmittag in Münnerstadt zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Straße vom Bahnhof in die B 287. Die Busfahrerin musste dort mit ihrem Kraftomnibus verkehrsbedingt warten. Sie wollte nach rechts in die B 287 einbiegen. Um den dafür erforderlichen Bogen zu fahren, musste sie sich fast mittig zur Fahrbahn einordnen. Ein hinter dem Bus befindlicher Pkw-Fahrer nutzte mit seinem Auto die Lücke, um ebenfalls nach rechts abbiegen zu können und ordnete sich falsch ein. Als die Busfahrerin losfuhr, wurden der rechtsüberholende Pkw sowie der Omnibus beschädigt. Der Sachschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt, so die Polizei. Im Bus befanden sich zwölf Schulkinder. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit. pol