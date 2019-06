Pkw übersieht abbiegendes Mofa

Leicht verletzt wurde am Mittwochvormittag ein Mofafahrer. Ein 53-jähriger fuhr die Ernst-Putz-Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe des Parkplatzes wollte ein 58-jähriger mit seinem Mofa-Roller nach links abbiegen. Da hinter diesem noch ein Pkw war, hatte der herankommende VW-Fahrer die Situation wohl falsch eingeschätzt und wollte an dem Pkw und dem Mofa vorbeifahren. Dabei stieß er gegen das abbiegende Mofa, und der 58-jährige Lenker stürzte auf die Fahrbahn, wo er sich leicht verletzte. Es entstand geringer Sachschaden. pol