Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Straße Zum Mühlengrund kam es am Donnerstag gegen 13.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Opel-Fahrerin hatte beim Herausfahren aus einer Parkbucht einen querenden Pkw übersehen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden. Da sich die Beteiligten vor Ort nicht selbst einigen konnten, wurde die Polizei verständigt. pol