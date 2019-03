Pkw übersehen und Unfall gebaut

Am Donnerstag gegen 15 Uhr, wollte ein 35-jähriger Seat-Fahrer von der Frankenstraße geradeaus in die Aschacher Straße fahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden Pkw, der von der Von-Hutten-Straße geradeaus in die Talstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1800 Euro. pol