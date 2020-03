Pkw überschlug sich: Zwei Verletzte

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend. Ein junger Mann war um 22.45 Uhr mit einem Pkw auf der Straße an der Erdfunkstelle in Richtung Fuchsstadt unterwegs. Weil nach seinen Angaben das Gaspedal klemmte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Der 18-jährige Schüler zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit diversen Prellungen und einem Schock zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht. Da bei seinem 16-jährigen Beifahrer innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde dieser zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Schweinfurt eingeliefert. Das auf dem Dach liegende Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert. pol