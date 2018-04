Pkw überschlägt sich: Fahrerin verletzt

Eine 45-jährige Kia-Fahrerin kam auf der Fahrt von Waldfenster in Richtung Platz am Montagnachmittag auf der B 286 vor einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Die Frau zog ihr Fahrzeug wieder nach rechts und geriet dabei in den rechten Straßengraben. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Wasserdurchlass, überschlug sich und kam etwa zehn Meter neben der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde verletzt und in eine Bad Brückenauer Klinik gebracht. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall total beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. pol