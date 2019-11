Pkw überschlägt sich: Fahrerin leicht verletzt

Eine 19-Jährige ist am Samstagvormittag auf der Staatsstraße 2430 von Aschach kommend in Richtung Burkardroth vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit mit ihrem Pkw nach rechts ins Bankett und anschließend ins Schleudern geraten. Dann kam sie von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich. Sie wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern noch an. pol