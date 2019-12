Pkw überschlägt sich auf glatter Straße

Zu einem Unfall auf einer schnee- und matschbedeckter Fahrbahn kam es am Mittwochabend. Ein Audi-Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2290 von Aura in Richtung Wittershausen und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach Polizeiangaben die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich, bevor der Pkw auf den Rädern stehen blieb. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde nach Bad Kissingen ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Aura übernahm die Absicherung der Unfallstelle und die Reinigung der Fahrbahn, die durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzt war. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. pol