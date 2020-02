Pkw überfährt einen Dachs

Ein 44-jähriger Fahrzeugführer hat auf der Fahrt von Burkardroth in Richtung Lauter am Freitagmorgen, gegen 4.50 Uhr, einen Dachs, der die Fahrbahn überquerte, erfasst. Hierdurch entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro im Bereich der vorderen Stoßstange, so die Polizei. pol