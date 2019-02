Pkw-Schlüssel aus Jackentasche gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 17.30 und 17.40 Uhr den Pkw-Schlüssel einer 52-Jährigen. Der Schlüssel befand sich in der Jackentasche der Frau. Zur Tatzeit hing die Jacke im Foyer des Hauses 5 im Bezirksklinikum, an der Garderobe. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.