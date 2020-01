Pkw-Scheibe beschädigt

Der Polizeistation wurde am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass zwischen 27. und 29. Januar, 14 Uhr, in der Sonnenleite die Scheibe eines Autos beschädigt wurde. Es handelt sich dabei um das hintere rechte Dreiecksfenster eines grauen Mitsubishi. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen. pol