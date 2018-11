Pkw rast gegen Sattelzug

Es standen zunächst schlimmste Befürchtungen im Raum, als am Montagnachmittag ein Rettungshubschrauber auf der A70 bei Thurnau landete und die Autobahn komplett gesperrt wurde. Eine 28-jährige Audi-Fahrerin aus dem Raum Kulmbach war mit ihrem Pkw deutlich zu schnell unterwegs, als vor ihr in einer unübersichtlichen Rechtskurve ein Sattelzug zum Überholen ausscherte. Die Audi-Fahrerin konnte nicht mehr abbremsen und knallte in das Heck des Lkws und anschließend gegen die Mittelschutzplanke.

Obwohl dieser Zusammenstoß vor allem für die Audi-Fahrerin schlimm hätte ausgehen können, hatten beide Unfallbeteiligte Glück im Unglück. Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert. red