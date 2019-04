Pkw ohne Erlaubnis umgebaut

Veränderungen am Fahrzeug können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis bzw. Zulassung führen. Diese Erfahrung musste eine 35-jährige Fahrerin machen. Sie wurde in Oberthulba von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an ihrem Pkw eine Reihe von baulichen Änderungen vorgenommen worden waren, die jedoch einer vorherigen technischen Überprüfung bedurft hätten. Da weder eine solche Überprüfung stattgefunden hatte, noch eine allgemeine Betriebserlaubnis für die Veränderungen vorlag, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die Fahrerin erhielt eine Anzeige, die ein Bußgeld und einen Eintrag ins Punktekonto zur Folge hat. pol