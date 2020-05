Pkw nimmt Motorrad die Vorfahrt

Am späten Donnerstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Unterleichtersbach leicht verletzt. Der 61-jährige Fahrer eines Skoda wollte von Schondra kommend nach links in Richtung Hammelburg abbiegen. Während er einen vorfahrtsberechtigten Pkw auf der ehemaligen B 27 noch passieren ließ, übersah er eine dahinter fahrende Yamaha und fuhr los. Im Kreuzungsbereich stieß er frontal an die schwere Maschine. Der 30-jährige Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Bei der Unfallaufnahme nahm die Polizei beim Pkw-Fahrer eine Alkoholfahne wahr. Ein Atemtest verlief positiv und deutete auf einen Blutalkoholwert im Bereich von 0,5 Promille hin. Somit folgte eine Blutentnahme. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Der Yamahafahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen sind seine Verletzungen leichterer Natur. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 3000 Euro. pol