Pkw nicht versperrt: Rucksack gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte der Geschädigte seinen Pkw in seiner Hofeinfahrt in der Straße "Hohe Tannen" abgestellt. Als er am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr wegfahren wollte, bemerkte er, dass sein Pkw nicht verschlossen war und aus dem Kofferraum fehlte sein Rucksack mit samt Inhalt und diverser Ausweisdokumente. Kurz zuvor, gegen etwa 2 Uhr, vernahm er Geräusche auf der Straße, ansonsten sind keinerlei Hinweise bekannt, so die Polizei. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 0971/714 90. pol