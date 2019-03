Pkw mit Gegenstand verkratzt

Frische Lackkratzer: In der Zeit vom 21. März, 7 Uhr, und 22. März, 14 Uhr wurde das Auto einer 22-Jährigen verkratzt. Die junge Frau hatte ihren Dacia jeweils tagsüber in der Spitzwiese abgestellt. Am Freitagmittag bemerkte sie, dass Fahrertüre sowie Heck frische Lackkratzer aufwiesen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971 /714 90. pol