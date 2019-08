Pkw-Lenkerin streift Feuerwehrfahrzeug

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Königstraße in Münchaurach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem Pkw. Beim Vorbeifahren hatte die Pkw-Fahrerin das entgegenkommende Feuerwehrfahrzeug touchiert und beschädigt.

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Schaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro. Allerdings blieb die Pkw-Fahrerin nicht an der Unfallstelle stehen, sondern meldete den Verkehrsunfall erst im Nachhinein, als sie wieder zuhause war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.