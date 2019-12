Pkw landet im Acker

Bei einer routinemäßigen Kontrolle seiner landwirtschaftlichen Flächen staunte ein 20-jähriger Landwirt aus Motten nicht schlecht, als er am Samstag mitten auf einem Acker einen unfallbeschädigten Audi vorfand. Ein Fahrer war nicht zu sehen. Die daraufhin verständigten Beamten der Polizeiinspektion Bad Brückenau konnten anhand der Kennzeichen relativ schnell den verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln. Der 22-Jährige aus dem Raum Hessen gab an, am Vortag den Flurbereinigungsweg genutzt zu haben, um schneller nach Hause zu kommen. Dabei war er ins Schleudern geraten und im Acker gelandet. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Der Schaden am Acker dürfte sich auf knapp 500 Euro belaufen. Der 22-Jährige muss sich wegen Fahrerflucht verantworten. pol