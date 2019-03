Pkw landet auf dem Dach

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer waren am Mittwoch kurz nach 18 Uhr zwischen Greßthal und Rütschenhausen unterwegs, als sie auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve mit dem Auto von der Fahrbahn abkamen, eine Böschung herunterstießen und sich überschlugen, der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen konnten selbst das Fahrzeug verlassen, sie wurden nur leicht verletzt. Vorsorglich wurden sie aber in ein Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von 10 000 Euro. pol