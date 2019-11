Pkw kommt von der Straße ab

Eine 34-Jährige war mit ihrer 14-jährigen Tochter am Samstag gegen 14.10 Uhr, auf der B287 mit ihrem Ford Mondeo von Nüdlingen in Richtung Bad Kissingen unterwegs, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete etwa 15 Meter weiter im anliegenden Acker. Während der aufwendigen Abschlepparbeiten musste die Fahrbahn in beide Richtungen für 30 Minuten gesperrt werden. Beide Insassen wurden nicht verletzt. pol