Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Samstag gegen 20.20 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Sie war von Langendorf Richtung Bundesstraße unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam sie aus Unachtsamkeit mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Zum Glück blieb der Fahrerin ein Zusammenstoß mit den in der Nähe stehenden Bäumen erspart. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die junge Frau kam mit dem Schrecken und ohne Verletzungen davon. pol