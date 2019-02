Pkw kollidiert mit Radfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.25 Uhr in Küps. Der 78-jährige Radfahrer fuhr entgegen der Einbahnstraße den Griesring Richtung Rathaus. Zur gleichen Zeit wollte eine 47-jährige Pkw-Fahrerin vom Rathaus kommend in den Griesring einbiegen. Bei der Einfahrt in den Griesring kam es zu einer leichten Kollision mit dem Radfahrer. Dieser stürzt daraufhin zu Boden und zog sich durch den Sturz Prellungen und Schürfwunden zu.