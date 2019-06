Pkw kollidiert mit Fahrrad

Auf der B 85 am Ortsausgang Friedrichsburg kam es am Montag gegen 15.50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Renault Scenic und einem Fahrrad. Beim Abbiegen auf den Radweg übersah der Radler den entgegenkommenden Pkw. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stieß mit dem Lenker gegen den Außenspiegel der Fahrerseite und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen im Bereich der linken Hand zu, welche in der Frankenwaldklinik behandelt wurden.