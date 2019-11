Pkw kollidiert mit einem Linienbus

Der Fahrer eines Linienbusses wollte am Montagnachmittag in der Theodor-Heuss-Straße aus einer gekennzeichneten Haltestelle in den fließenden Verkehr einfahren. Zur gleichen Zeit versuchte ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw noch an diesem Bus vorbeizufahren, wobei er mit seinem vorderen rechten Kotflügel mittig gegen den Bus stieß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 1000 Euro.