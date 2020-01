Pkw kam ins Schleudern

Eine Seniorin kam am Dienstagvormittag mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße 12 zwischen Hammelburg und Langendorf nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Die Frau blieb bei dem Unfall aber glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Schaden von ungefähr 8000 Euro und an der Leitplanke von ca. 500 Euro. pol