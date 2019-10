Pkw in der Horsdorfer Straße angefahren

Ein 34-jähriger Mann erstattete Anzeige bei der Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Dienstagfrüh gegen 6.30 Uhr hatte er seinen schwarzen BMW in der Horsdorfer Straße abgestellt. Als er gegen 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass dieses angefahren worden war. Der Unfallverursacher hinterließ keine Nachricht. Der Schaden am BMW beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen! pol