Pkw gestreift und weitergefahren

Gegen 7 Uhr morgens fuhr ein 18-Jähriger am Donnerstag mit seinem Ford Fiesta im Alten Schlachthofweg in Bad Brückenau in Richtung E-Center. Ihm kam ein älterer, silberner Opel Corsa entgegen, der beim Vorbeifahren etwas zu weit nach links geriet. Die beiden Autos streiften sich an den Außenspiegeln. Am Ford entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Wer den Unfall bemerkt hat und Angaben zum flüchtigen Opel Corsa machen kann, möchte sich bitte bei der Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/60 60 melden. pol