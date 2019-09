Pkw-Gespann verliert seine Ladung

Am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr kam es auf der B 85 zwischen Kulmbach und Weißenbrunn zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Eine junge Frau befuhr mit ihrem Mazda die Bundesstraße in Richtung Kronach, als kurz vor dem Ortseingang Weißenbrunn ein vor ihr fahrender Pkw mit Einachsanhänger plötzlich eine dunkle Plastikwanne verlor. In diese Wanne fuhr die nachfolgende Mazda-Fahrerin hinein und beschädigte sich hierbei ihre Frontstoßstange. Das vor ihr fahrende Fahrzeuggespann fuhr in Richtung Kronach weiter. Laut der Geschädigten soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen dunklen Kombi mit Kronacher Kennzeichen gehandelt haben. Der Sachschaden am Mazda beläuft sich auf rund 500 Euro.