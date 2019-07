Pkw geriet in den Gegenverkehr

Sachschaden in Höhe von ca. 13 000 Euro entstand, als ein 22-jähriger Pkw-Fahrer am Freitagmorgen auf der B 27 aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort gegen den Anhänger eines Viehtransporters stieß. Durch den Aufprall wurde der Pkw nach links in den Straßengraben geschleudert. Der Viehanhänger wurde von der Anhängerkupplung gerissen und nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Das Zugfahrzeug konnte durch den 56-jährigen Fahrer noch kontrolliert abgebremst werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. pol