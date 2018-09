Pkw-Fahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Am Sonntagabend fuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße 4 von Marienroth in Richtung Posseck. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam die junge Frau mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Aufgrund von leichten Verletzungen musste die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro.