Pkw-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

In eine Verkehrskontrolle geriet Donnerstagabend in der Ortsstraße "Neumarkt" ein 27-jähriger VW-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb in der Juraklinik Scheßlitz eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Dem 27-Jährigen VW-Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. pol