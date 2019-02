Pkw-Fahrer haut nach Unfall mit Fußgänger ab

Eine dreiste Unfallflucht meldet die Polizei aus Haßfurt. Ein 22-Jähriger war am Montagmorgen zur Dienststelle gekommen und teilte mit, dass er das Opfer eines Unfalls geworden sei. Er war um 6.50 Uhr zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit und wollte die Industriestraße überqueren. Gleichzeitig bog ein Fahrzeug aus der Zeiler Straße ein und erwischte den 22-jährigen Mann frontal; der Fußgänger stürzte zu Boden. Dabei wurde seine Jacke am Ärmel zerrissen (Sachschaden etwa 20 Euro). Der Autofahrer flüchtete. Der Fußgänger gab an, dass der Pkw-Fahrer einen schwarzen Fünfer-VW-Golf gesteuert habe. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt unter Telefon 09521/9270.