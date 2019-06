Am Dienstagmittag prallte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Golf auf einen am Fahrbahnrand der Kreisstraße parkenden Ford Focus. Durch den Aufprall wurde der Ford noch auf einen zweiten parkenden Pkw geschoben. Der Fahrer des Golfs wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und wurde ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15 000 Euro.