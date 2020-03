Pkw-Fahrer angezeigt: Zeugen gesucht

Eine junge Frau erstattete Anzeige gegen den Fahrer eines blauen Fiat wegen eines groben Fehlverhaltens beim Überholen und Nötigung im Straßenverkehr. Die Frau war am Montag, gegen 8.15 Uhr, mit ihrem Opel auf der B 287 von Hammelburg in Richtung Trimberg unterwegs. Nach ihren Angaben wurde sie zunächst bei Trimberg in der 60-km/h-Zone von dem Fahrer durch dichtes Auffahren bedrängt. Nach der Ortsdurchfahrt überholte der Mann trotz Gegenverkehr, so dass es fast zu einem Unfall gekommen wäre. Anschließend sei der Fahrer unmittelbar vor ihr wieder eingeschert und habe sein Fahrzeug von etwa 100 auf 40 km/h abgebremst. Um nicht auf den Fiat aufzufahren, musste die Opel-Fahrerin stark abbremsen. Hierbei wurden glücklicherweise weder die Frau, noch ihr Beifahrer und ihr Baby verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel.: 09732/9060, zu melden. pol