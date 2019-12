Pkw fährt gegen Mauer

Eine 18-jährige Fahranfängerin verursachte in der Von-Hessing-Straße beim Einparken einen Verkehrsunfall. Die junge Frau wurde beim Einparken abgelenkt und touchierte mit ihrem Fahrzeug die Mauer an der Einfahrt. An der Mauer entstand leichter Sachschaden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. pol