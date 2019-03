Pkw erfasst Wildschwein

Am frühen Donnerstagmorgen fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer von Oberthulba kommend in Richtung Hassenbach, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Jagdpächter wurde verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. pol