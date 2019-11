Pkw erfasst Feldhasen

In den späten Abendstunden fuhr ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen die Staatsstraße 2281 von der A71 kommend in Fahrtrichtung Poppenlauer. Kurz vor dem Pendler-Parkplatz erfasste der Fahrer mit seinem Pkw einen Feldhasen, der nach dem Zusammenstoß verendete. Am Fahrzeug entstand an der Frontstoßstange augenscheinlich nur leichter Sachschaden, so die Polizei. pol