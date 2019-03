Pkw blockierte Anhänger

Am Dienstagmorgen, gegen 10.20 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer stellte dort seinen Anhänger ab und fuhr mit seinem Lkw weiter zur Auslieferung. Der Verantwortliche des Geschäftes duldete dies aber nicht und stellte sein Fahrzeug direkt vor den Anhänger, so dass dieser nicht wieder angehängt werden konnte, schreibt die Polizei. Als der Lkw-Fahrer zurückkam, versuchte er seinen Anhänger zu rangieren und beschädigte dabei den geparkten Pkw. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro. Auf den Pkw-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Nötigung zu, da der Lkw-Fahrer seinen Anhänger nicht anhängen konnte und somit auch den Parkplatz nicht verlassen konnte. pol