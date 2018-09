Pkw biegt ab: Kradfahrer verletzt

Zu einer Kollision von einem Pkw und einem Motorrad kam es am Mittwochmittag auf der Staatsstraße 2290. Wie die Polizei meldete, bog ein Passat auf der Staatsstraße in Richtung Lauter fahrend nach links zum Grüngutplatz " Am See" ab, dabei übersah der Fahrer eine Honda, die ihn zeitgleich überholte. Das Motorrad wurde nach links weggedrückt und landete im Graben. Der Passat-Fahrer blieb unverletzt, der Kradfahrer musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von 3500 Euro. pol