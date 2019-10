In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, wurde der weiße Hyundai einer 50-Jährigen von einen bisher unbekannten Fahrzeugführer am linken, hinteren Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den Schaden von circa 2500 Euro zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Abgestellt war das Fahrzeug zuerst in der Von-der-Tann-Straße und danach im Parterre des Theaters-Parkhauses. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90. pol