Pkw beschädigt - Verursacher gesucht

Ein Audi war von Dienstag, 20., bis Freitag, 23. November in Aschach auf einem Parkplatz in der Ringstraße unterhalb der Oberen Gasse abgestellt. In dieser Zeit wurde der Pkw an der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde laut Polizei vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht an die Kissinger Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol