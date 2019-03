Pkw beschädigt: Verursacher flüchtig

Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 16 Uhr, wurde ein grauer Pkw VW Passat, welcher in der Theresienstraße vor der Hausnummer 16 parkte, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Pkw VW wurde hierbei an der linken, hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol