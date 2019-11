Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag parkte eine Frau ihren Honda Jazz von 7.30 bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des BBZ in der Deichmannstraße in Münnerstadt. In diesem Zeitraum wurde der Wagen von einem unbekannten Pkw angefahren und beschädigt. Der Fahrer hinterließ weder eine Nachricht am Wagen, noch wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Es wurde daher eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Sollten Zeugen den Unfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol