Pkw beschädigt und geflüchtet

Vermutlich in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 13.30 Uhr, wurde ein in der Kirchgrundsiedlung stehender blauer Opel Astra von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol